Il produttore di chip che nessuno vede | ARM | si è quotato in borsa Ora vale 67 miliardi di dollari

Disegna chip che poi vengono usati in tutto il mondo da società come Apple, Google e Samsung. In futuro punterà a servire il settore dell'Intelligenza Artificiale per crescere ancora.

Si tratta della più grande quotazione in due anni da quando ildi vetture elettriche ... I grandi clienti tecnologici dei progetti didi Arm, tra cui Apple, Google, Nvidia, Samsung, ...L'ipo di Arm Oggi, Wall Street darà il suo benvenuto ad Arm, società britannica didi ... Ossia da quando ildi carrelli elettrici Rivian ha debuttato nel 2021, raccogliendo circa 12 ...TSMC crea gli attualiH100 che le aziende si stanno affrettando ad acquistare. TSMC è il più importantedi semiconduttori al mondo. Con tutta l'attenzione rivolta all'IA, si potrebbe ...MILANO " Wall Street prepara il tappeto rosso per la quotazione più importante dell'anno. Al debutto al Nasdaq oggi è atteso ildibritannico Arm , di proprietà del Gruppo SoftBank. L'azienda ha fissato ieri a 51 dollari per azione il prezzo della sua Ipo, nella parte più alta della forchetta iniziale, che ...

Arm: premiata in borsa la divisione chip di SoftBank. Azioni in rialzo del 25% e una valutazione di 65 miliardi di dollari ...Le azioni sono sbarcate a Wall Street al prezzo di collocamento di $51, debuttando subito con un rialzo a $56,10, per terminare la sessione a quota $63,59, ...Arm ha debuttato ieri al Nasdaq in quella che rappresenta con ogni probabilità la quotazione più importante dell'anno. Il produttore ...