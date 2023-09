Il principe Harry | compleanno in birreria con salsicce e Meghan Markle

(Di venerdì 15 settembre 2023) In Germania per gli Invictus Games, ilha compiuto 39 anni e per festeggiare ha puntato sulla birra. Un successone (vedere la foto)

Look total black e poi total white per Meghan Markle, a Düsseldorf con il principe Harry per gli Invictus Games 2023. La duchessa non ama le mezze misure. Ma è al secondo giorno del... "Non ha intenzione di incontrarli" Il principe Harry ha già fatto una sosta a Londra, lo scorso 7 settembre, per partecipare all'evento benefico Wellchild Awards e recarsi sulla tomba della regina... la manipolatrice col musetto da innocentina che plagia il fragile principe Harry per sottrarlo al suo... Qualche anno fa un principe nostrano mi spiegò che i borghesi sono spesso considerati una garanzia nei...

Harry, il compleanno: cena privata, Sam Ryder e per Meghan la maglia Italia Corriere della Sera

Dal doloroso ricordo del regalo di Diana alla perdita del titolo di “Sua Altezza Reale”, passando per la morte della Regina Elisabetta e gli Invictus Games: mano nella mano con Meghan ...Da diversi anni, secondo una strana teoria del complotto, si sostiene che il padre del principe Harry non sia re Carlo, ma piuttosto l'ex ufficiale dell'esercito britannico James Hewitt. Questa teoria ...Il prossimo 17 settembre il duca di Sussex e suo padre dovrebbero ritrovarsi per un colloquio privato, ma sembra che la pace sia alla fine di una strada tutta in salita ...