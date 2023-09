Il presidente Mattarella | ' Troppi giovani lasciano l' Italia per i salari troppo bassi'

Così, ildella Repubblica, Sergio Mattarell a, intervenuto all' Assemblea di Confindustria . Al termine del suo intervento, il Capo dello Stato è stato omaggiato con una standing ovation.... quanto pesano, ancora, i corpi intermedi Ovvero, quanto pesano ancora le parole del... Sergio, risponde con estrema chiarezza, elencando gli articoli della costituzione che ...Lo ha ricordato questa mattina ildella Repubblica, Sergio, intervenendo a Roma all'Assemblea generale di Confindustria. "La Costituzione " ha proseguito il Capo dello Stato " ..."Non è il capitalismo di rapina quello a cui guarda la Costituzione nel momento in cui definisce le regole del gioco". Lo ha affermato ildella Repubblica, Sergio, nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria ricordando che "le aziende sono al centro di un sistema di valori, non solo economici". "Siete voi, a ...

Europei Maschili: il Presidente della Repubblica Mattarella presente alla finale Federvolley

Il Presidente della Repubblica, accolto da una standing ovation all'Assemblea di Confindustria, cita Roosevelt: "Economia in salute contribuisce a democrazia e coesione comunità. Troppi giovani via pe ...Così, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto all'Assemblea di Confindustria. Al termine del suo intervento, il Capo dello Stato è stato omaggiato con una standing ovation.L'Italia potrà fare affidamento su un tifoso speciale nella tribuna del PalaEur di Roma in occasione della Finale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale sarà infatti sostenuta anch ...