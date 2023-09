Il piccolo Alex visitato da 17 medici | ma solo ChatGPT riesce a fare la diagnosi

In un'intervista rilasciata a un giornale americano, Courtney racconta le peripezie che la sua famiglia ha dovuto affrontare per tentare di comprendere a cosa fossero dovuti i dolori provati da...Capitano della nazionale èCesca, 23 anni, marchigiano doc. Fin damostra grandi doti atletiche iniziando con il nuoto e con l'atletica leggera. Tesserato per l' Anthropos approda al ...... la grande staffetta paralimpica ideata daZanardi , partita domenica 10 settembre da Cortina ... Emilia - Romagna, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta per poi valicare le Alpi sulSan ...... aveva fatto della prima stagione di The Morning Show uncapolavoro. Dopo una seconda ...( Jennifer Aniston ), che aveva raccontato il suo contagio in diretta, è riuscita a ottenere un ...

Il piccolo Alex visitato da 17 medici in 3 anni ma solo ChatGPT riesce a fare la diagnosi la Repubblica

Dopo tre anni di visite senza soluzione, Chat Gpt trova la diagnosi ... Ohga!

Riparte Obiettivo Tricolore, la grande staffetta ideata da Alex Zanardi come simbolo di ripartenza dopo il lockdown nel 2020, e che quest’anno unirà ...Innumerevoli visite mediche e ipotesi, così hanno convissuto Alex e la sua famiglia nel tentativo di dare un senso ai numerosi sintomi del bambino.Grazie a ChatGPT una donna ha ottenuto la diagnosi corretta per la patologia del figlio, che da tre anni soffriva di dolore cronico e disturbi della crescita ...