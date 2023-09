Il Manchester United pensa a Kvaratskhelia

"Scarso impegno in allenamento ed in partita" è questa la spiegazione allegata dalper la sospensione di Jadon Sancho . L'attaccante è stato oggi allontanato dal resto della squadra con un provvedimento disciplinare e non giocherà sabato contro il Brighton. Il suo ...Il gioiello inglese è fuori dal progetto e dalla rosa delCalciomercato Napoli - Dall'Inghilterra sta circolando una voce molto fantasiosa e di fatto irrealizzabile che vede protagonista Khvicha Kvaratskhelia e il. Secondo quanto raccontato da Mail Sport e riportato da OneFootball , ilstarebbe pensando all'esterno georgiano del Napoli, da prendere però in prestito. Una ...Rottura tra Jadon Sancho e il: a comunicare la situazione è lo stesso club con un comunicato Con un comunicato ufficiale, ilha comunicato la rottura con Jadon Sancho, attualmente fuori rosa. IL ...

Sarà Kvicha Kvaratskhelia, l'attaccante del Napoli. Secondo quanto riportato dal DailyMail, il georgiano è nel mirino dello United da diverso tempo che attende solo il momento giusto per effettuare ...Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, alla lista di club che guarderanno con molto interesse la stagione di Kvaratskhelia si sarebbe aggiunto anche il Manchester United, alle prese con ...Chi difende il difensore Il suo Ct e la madre: «Vergognosi i commenti e gli insulti che riceve». Soltanto prese in giro dopo l'autogol contro la Scozia ma lui: «Questa situazione fa giocare meglio i ...