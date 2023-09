Il Made in Italy | un obiettivo di sviluppo verso la sostenibilità

Leo Shoes , invece, è un'azienda calzaturiera di Casarano (Lecce) nata nel 2011, e si dedica a una ventina di marchi del lusso, gran parte aziende delin. Nata dalle ceneri della storica ...In particolare il ministro delinAdolfo Urso qualche giorno fa in un'intervista a La Repubblica aveva detto: Tra le ipotesi c'è quella di una sorta di bonus benzina sul modello della ...A calare e' la produzione di tessile, pelli e accessori, mentre l'abbigliamento segna un lieve aumento (+ 1,6%) rispetto ai primi sette mesi del 2022. L'andamento dei prezzi alla produzione, cioe' al ...Presidente nazionale Pasquale Lacasella Rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e Bulgaria, supportando le imprese del nostro Paese nella crescita di competitività e internazionalizzazione. Con ...

Lapo Elkann: «Difendiamo il Made in Italy» Milano Finanza

Turismo e artigianato, il binomio possibile per un nuovo made in Italy. Il progetto Airbnb/Cna Formiche.net

FRANKFURT, Germany, Sept. 15, 2023 /PRNewswire/ -- In a world increasingly focused on sustainable living and renewable energy solutions, Slenergy has emerged as a pioneering force in the residential s ...Il Mediterraneo giocherà un ruolo chiave in un’economia globale orientata alla sostenibilità. Le regioni italiane sono chiamate a collaborare per ridurre i gap esistenti tra Nord e Sud. Crescono le re ...Weekend di settembre segnato dai rincari: quanto costa fare il pieno di benzina e diesel e perché i prezzi dei carburanti continuano a salire ...