Il lento processo di de-dollarizzazione nel commercio mondiale

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ildi de-delcontinua e va molto oltre i lavori del Brics. L’ultimo step è stato la decisione di India e degli Emirati Arabi Uniti (Eau) di regolare ilbilaterale in valute locali. L’Indian Oil Corp, la principale raffineria di greggio del paese, ha acquistato 1 milione di barili di petrolio dalla Abu Dhabi National Oil Company e ha effettuato il pagamento in rupie e non in dollari statunitensi. Nel 2022 iltra India ed Emirati Arabi Uniti è stato pari a circa 84 miliardi di dollari con un aumento del sessantotto per cento rispetto all’anno prima. In precedenza i due paesi avevano sottoscritto un Memorandum d’intesa che include appunto una disposizione per regolare il...