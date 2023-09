(Di venerdì 15 settembre 2023) In questaavrete la possibilità di gustare le autentiche ricette di Bergamo che vengono preservate e celebrate con passione da ben 4 generazioni. La storia di questainizia nel lontano 1928 quando il bisnonno Angelo comprò un appartamento adiacente ad una cascina, che comprendeva una piccola osteria che serviva vino. In seguito, nonna Alda e nonno Riccardo e poi con Maddalena e Angelo diventò una vera propria, e da qui, iniziarono ad essere inseriti all’interno del menù i rinomati “Casonsèi”. Oggi continuano il lavoro i padroni di casa, Elisa e Ovidiu, che rappresentano la quarta generazione e che portano avanti questa tradizione culinaria. Ciò che rende questo luogo davvero unico è l‘atmosfera “e familiare” che si respira ogni volta che varcate la soglia. Gli affezionati ...

Ogni mese viene proposto unspeciale, dedicato a una regione italiana e, naturalmente, i ... Battisti 21 Terra Gelato Sapore, cremoso e leggero, così è il gelato di Terra Gelato. Fino a ...... soprattutto, No.3 Gin: un gin, genuino, a base fondamentalmente di ginepro, proprio come ... Daldefinito e rinfrescante e dalla consistenza meravigliosamente morbida, è una scelta ...Si instaura così un dialogocon i visitatori, i quali possono imparare come siano ... C'è anche un percorso dinella tradizione nònesa con tanto di degustazione di grappa , altra grande ...... il mondo dei rave, il suoestetico e la tensione verso un cinema senza compromessi. Con ... Tutto pur di tuffarsi in questo paradiso edonistico e sudaticcio che rappresenta il modo più...

Gaggia Viva Style: il gusto autentico del caffè (-46%) Telefonino.net

Il gusto autentico della cucina bergamasca alla Trattoria Taiocchi e al Taiocchino! BergamoNews.it

Cuore del ristorante è la cucina a vista, dove una brigata di chef appassionati e creativi si impegna a trasformare ingredienti di altissima qualità in autentiche opere d ... da Fuoricentro è ...Il pistacchio utilizzato proviene direttamente dalla Sicilia, una regione famosa per la qualità eccezionale delle sue noci, offrendo al gelato un sapore profondo e avvolgente.Prestigioso riconoscimento per il locale di via Bramante: aperto l'anno scorso è già un punto di riferimento per la città ...