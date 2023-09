Il ginecologo avverte | non ignorate questo sintomo | sembra mal di stomaco ma non lo è

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 15 settembre 2023) Se sentitea livello addominale, nonlo ma correte subito dal: ecco cosa può essere Uno degli specialisti più importanti, per la salute della donna, è ilmedico, infatti, si occupa di tutta la parte intima e riproduttiva del corpo femminile, nonché della prevenzione delle principali malattie e del periodo della gravidanza e del post-parto. Poiché l’apparato riproduttivo femminile è articolato e complesso e molte sono le patologie che possono interessarlo, è bene non sottovalutare alcun: se sentite un frequente dolore addominale, che puòre mal di, non sottovalutatelo e fatevi subito vedere. Attenzione a, non è mal ...