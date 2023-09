Il gene di Neanderthal e il geniale Crisanti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 settembre 2023) La notizia è di quelle che i notiziari definirebbero “sensazionali”, se non fosse che a darla è l’Istituto Mario Negri, uno dei più autorevoli centri indipendenti di ricerca scientifica in campo farmaceutico e biomedicale, ed è frutto di un lavoro durato due anni e inteso a indagare (eventuali) fattoritici nelle persone che si sono ammalate gravemente di Covid in provincia di Bergamo, dove nella primavera 2020 la malattia e la mortalità furono terribili. L’equipe ha lavorato su 9.733 individui tra Nembro, Albino e Alzano Lombardo, la “zona rossa”. E cosa ha scoperto? E’ molto probabile che quel grande numero di casi più gravi fosseroticamente predisposti, a causa di di un fattore, il genoma di Vindia, risalente a 50 anni anni fa: il “di”, che nella sua evoluzione avrebbe prodotto un rischio ...