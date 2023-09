Il ferragnismo come ultimo rifugio delle femministe e altre ipotesi per la nuova stagione

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 settembre 2023) «Da sempre noi donne ci vergogniamo del nostro corpo». Al minuto ventuno, Chiara Ferragni va dallo psicanalista di scena a spiegargli che mettersi a Sanremo un vestito con sopra un disegno di tette che lo faccia sembrare trasparente non è esibizionismo, non è consapevolezza di cosa funzioni nella società dello spettacolo, non è vocazione alla fotogenia: è una presa di posizione femminista. È in quel momento che su una parete di casa mia si forma una piccola crepa causata dalle testate che do durante la visione dellaora di “The Ferragnez”, la tanto attesa puntata sanremese della saga tamarra più amata dagli italiani, quella le cui riprese erano state parzialmente differite per la piccola crisi seguita al marito della Ferragni che aveva baciato uno sul palco del festival condotto dalla moglie. Crisi che ovviamente è diventata parte (troppo piccola ma interessante) ...