Il coraggio di realizzare i sogni | così Domenico ha detto addio al macello e ha aperto una libreria

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 settembre 2023) Se esiste un lascito positivo della pandemia potremmo rintracciarlo in storie come quella diCosentino. Un personaggio che sembra vivere a metà tra un racconto di Italo Calvino e un film di Jim Jarmusch. La sua storia ci parla di normalità e di rivoluzione. Di amare riflessioni e di scelte audaci. La sua storia è una storia come tante e allo stesso tempo unica.ha 41 anni, è originario di Pomigliano D’Arco in provincia di Napoli, e durante il Covid ha fatto i conti con la sua vita. La potenza della devastazione, la minaccia della fine, la paura di trovarsi nel luogo sbagliato vivendo un tempo che non si era scelto di vivere, hanno condottoa una decisione radicale. Ma facciamo un passo indietro., laureato in Scienze Biologiche, ha sempre lavorato nella grande distribuzione. Nel ...