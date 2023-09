Braverman ha indicato l'American Bull come un, almeno potenzialmente. "Il bull americano XL è un pericolo chiaro eper le nostre comunità, in particolare per i bambini. Non ...A differenza dell'influenza suina non è pericolosa per l'essere umano, ma è estremamenteper ... alla presenza di undurante le operazioni di abbattimento su un terreno che potrebbe essere ...Il governo britannico è intenzionato a vietare il possesso nel Regno Unito di cani di razza American Bully - 'variazione' statunitense dei Pit Bull - dopo le immagini shock del video di un feroce ...Così, hanno pensato di far credere alche il suo pranzo fosse "contaminato" con qualcosa di davvero. Per farlo, hanno tirato in ballo un animale di plastica. Hanno pensato di utilizzarle ...

Il cane "letale" messo al bando dal Regno Unito Today.it

Gb: nuovo attacco letale di cani, sale l'allarme pitbull Agenzia ANSA

Il governo britannico è intenzionato a vietare il possesso nel Regno Unito di cani di razza American Bull, variazione Usa dei pitbull . Lo ha reso noto la ministra dell'Interno, Suella Braverman, la q ...Mentre la polizia locale ha arrestato un individuo, accusato di comportamento pericoloso nella conduzione di uno dei cani. Proprio all'inizio di questa settimana, il governo britannico ha fatto sapere ...Cresce l'allarme sulla minaccia dei cani tipo pitbull nel Regno Unito, sempre più diffusi nell'isola e portati troppo spesso a passeggio dai proprietari con poche o zero precauzioni.