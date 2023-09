Il blazer di tendenza dell’inverno probabilmente è già nel vostro armadio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Per quanto le moderne tendenze dell’abbigliamento siano entusiasmanti, c’è un non so che di rassicurante quando tra i must-have di stagione riappare un capo dal passato. Alcuni, più di altri, hanno saputo intereptare lo zeitgeist della propria epoca, portando con sè sentimenti e ricordi nostalgici. Tra questi, ilelegante è la giacca che, modificando la propria estetica negli anni, ha saputo resistere al ciclo dei trend adattandosi alle richieste del mercato. Non vi sarà bisogno di acquistarne di nuovi per questo Autunno Inverno, il2023 è già nel guardaroba di molti. Ha spalline spiccate e una silhouette a triangolo inverso: è la power jacket degli Anni 80. L’identikit delAnni 80 Controverso e a tratti eccessivo, quello degli Anni 80 è stato, per molti versi, un decennio difficile per la moda. Con look caotici, ...

Total look denim Di grandein questa stagione è anche il total look denim. Scegliete quindi tra abiti in pizzo, gonne in tulle, slip dress, camicie bianche e. Ma, per quanto riguarda Vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i gioielli diche abbiamo visto alla New Come 'svecchiare' i mocassini classici a 50 anni 5 look primaverili dida copiare Il Di cui ildoppiopetto (genderless) è il perno fondamentale.

La protagonista della collezione Coach Primavera Estate 2023 è la pelle: dall'abito sottoveste alla biker jacket, dai blazer alla lingerie tutto è rigorosamente in pelle.La combinazione di jeans + slingback, guidata dalle iconiche bicolore Chanel ma non solo, è un classico effortless ...Il blazer oversize è l'ideale per seguire le tendenze modaiole dell'autunno. Sperimenta con diversi abbinamenti per esprimere il tuo stile unico prendendo spunto da questi scicchissimi look che ...