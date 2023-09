Al magnate degli affari ucrainoè stato notificato un nuovo fronte di accuse dopo sua detenzione con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro. Lo ha detto venerdì il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU). Le ...L'arresto del "padre politico" del presidente ucraino,, segna la fine degli ultraricchi, i cui imperi vengono fatti a pezzi dalle bombe russe e dalle indagini di magistratura e servizi segreti. Ma c'è un prezzo da pagare per la scomparsa ...... l'ultimo grande proprietario dei media stranieri, ha venduto l'emittente televisiva 1+1 per diverse centinaia di milioni di dollari all'oligarca ucraino( quello incarcerato giorni ...Facebook Twitter WhatsApp Email Ukraine tycoon detained: Billionaire Igorin custody for two months #ukraine #corruption Tycoonhas been sentenced by a Ukrainian court to be detained for two months on suspicion of fraud and money laundering, a bold move against one of the nation's most influential ...

Ihor Kolomoisky, contro l’oligarca ucraino nuove accuse dopo l’arresto per frode riciclaggio Globalist.it

Addio oligarchi ucraini, vittime della guerra e di Zelensky Domani

