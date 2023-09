IgNobel 2023 | i premi più pazzi della scienza | dalla noia a scuola al sesso delle alici

(Di venerdì 15 settembre 2023) Leggi Anche All'Italia l'Ig Nobel 2019 per la Medicina grazie alla pizza: "Fa vivere in salute" Tra i vincitori anche un report sul perché alcuni paleontologi lecchino i fossili. L'acqua è stato il ...

A presentare i vincitori deglisono stati, come ogni anno, autentici Nobel, come Frances Arnold premiata per la Chimica nel 2018, Peter Doherty che nel 1996 ha vinto il Nobel per la Medicina ...Sono alcune delle dieci ricerche più stravaganti delche si sono aggiudicate l', ovvero il premio destinato al lato più bizzarro e pazzo della scienza. L'acqua è il tema di questa ...Nella notte sono stati assegnati gli, il premio riconosciuto, per merito o per colpa è da capire, alle ricerche scientifiche più assurde e stravaganti dell'anno. Tra le ricerche premiate quella che ha indagato sul perché ...... guadagnandosi il diritto a partecipare agli Ig Nobel, un gioco di parole che sottolinea l'... Stati Uniti e Corea del Sud hanno avuto l'per la Salute per aver inventato la "toilette ...

IgNobel 2023, dal perché insegnanti noiosi hanno alunni annoiati al sesso delle alici che condiziona le acque. I premi alla scienza da ridere Orizzonte Scuola

Dalle toilette intelligenti alla rianimazione dei ragni morti: tutti i vincitori dei premi Ig Nobel 2023 Open

A presentare i vincitori degli IgNobel sono stati, come ogni anno, degli autentici Nobel, come Frances Arnold premiata per la Chimica nel 2018, Peter Doherty che nel 1996 ha vinto il Nobel per la ...Aggiudicati gli IgNobel 2023, i premi destinati al lato più bizzarro e pazzo della scienza. Tra le ricerche vincitrici, ci sono quelle sul perché insegnanti noiosi hanno alunni annoiati e sulle ...Sono alcune delle dieci ricerche più stravaganti del 2023 che si sono aggiudicate l’IgNobel, ovvero il premio destinato al lato più bizzarro e pazzo della scienza. L’acqua è il tema di questa edizione ...