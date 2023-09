... accanto alla rianimazione dei ragni morti, i bagni di Stanford e le persone che parlano al contrario: sono queste le ricerche stravaganti che si sono aggiudicate l', il premio destinato ...A presentare i vincitori deglisono stati, come ogni anno, autentici Nobel, come Frances Arnold premiata per la Chimica nel 2018, Peter Doherty che nel 1996 ha vinto il Nobel per la Medicina ...Sono alcune delle dieci ricerche più stravaganti delche si sono aggiudicate l', ovvero il premio destinato al lato più bizzarro e pazzo della scienza. L'acqua è il tema di questa ...Nella notte sono stati assegnati gli, il premio riconosciuto, per merito o per colpa è da capire, alle ricerche scientifiche più assurde e stravaganti dell'anno. Tra le ricerche premiate quella che ha indagato sul perché ...

IgNobel 2023, i premi più "pazzi" della scienza: dalla noia a scuola al sesso delle alici TGCOM

IgNobel 2023, ecco le ricerche più stravaganti delle scienza ilGiornale.it

La dimostrazione arriva dagli IgNobel 2023, il premio destinato al lato più bizzarro e pazzo della scienza. Quest'anno, nella quarta edizione consecutiva organizzata online a causa della pandemia di ...Le alici che fanno sesso e il loro impatto sulle acque, il sospetto che la noia sia contagiosa e si trasmetta come un virus dall'insegnante agli studenti, la rianimazione dei ragni morti, ...La noia contagiosa che a scuola si trasmette dagli insegnanti agli studenti e le ripercussioni del sesso delle alici sulle acque oceaniche, accanto alla rianimazione dei ragni morti, i bagni di Stanfo ...