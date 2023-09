IgNobel 2023 | dal perché insegnanti noiosi hanno alunni annoiati al sesso delle alici che condiziona le acque I premi alla scienza da ridere

(Di venerdì 15 settembre 2023), le conseguenze del comportamento sessualisul movimentodi superficie degli oceani. E ancora: il motivo per cui alcuni paleontologi lecchino i fossili o la tecnologia dei bagni di Stanford, equipaggiati con sensori per analisi in tempo reale. L'articolo .

Nella notte sono stati assegnati gli, il premio riconosciuto, per merito o per colpa è da capire, alle ricerche scientifiche più assurde e stravaganti dell'anno. Tra le ricerche premiate quella che ha indagato sul perché ...... guadagnandosi il diritto a partecipare agli Ig Nobel, un gioco di parole che sottolinea l'... Stati Uniti e Corea del Sud hanno avuto l'per la Salute per aver inventato la "toilette ...Nella notte sono stati assegnati gli, il premio riconosciuto, per merito o per colpa è da capire, alle ricerche scientifiche più assurde e stravaganti dell'anno. Tra le ricerche premiate quella che ha indagato sul perché ...... guadagnandosi il diritto a partecipare agli Ig Nobel, un gioco di parole che sottolinea l'... Stati Uniti e Corea del Sud hanno avuto l'per la Salute per aver inventato la "toilette ...

Noia a scuola e sesso delle alici, ecco gli IgNobel 2023 VIDEO Agenzia ANSA

Ig Nobel 2023, ragni zombie, leccatori di rocce e toilette furbe: l'elenco dei vincitori RaiNews

Perchè insegnanti noiosi hanno alunni annoiati, le conseguenze del comportamento sessuali delle alici sul movimento delle acque di superficie degli oceani, accanto alla spiegazione del perchè alcuni p ...Scatta a mezzanotte l'appuntamento con il lato più stravagante della scienza: tornano gli IgNobel, i premi destinati alle ricerche capaci di far ridere (ANSA) ...