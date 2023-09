(Di venerdì 15 settembre 2023) Settembre, tempo di. Il primo ministrose, Fumio Kishida, terminati gli incontri istituzionali legati all’anno di presidenza del G7, ha cambiato praticamente tutto il suo: su diciannove ministri, ha scelto undici nuovi nomi che si daranno il cambio anche in alcuni ruoli chiave – smentendo le speculazioni di un rimpasto che avrebbe interessato soltanto pochi ministri. In una interessante mossa politica, usata di frequente nelle democrazie asiatiche, Kishida ha spiegato la sua decisione dicendo: “Questo gabinetto è un gabinetto che trae forza dal cambiamento”. Dentro ci sono un numero record di cinque nuove donne, compresa l’ex ministra della Giustizia, Yoko Kamikawa, che diventa ministra degli Esteri al posto di Yoshimasa Hayashi. Kishida vuole dare un nuovo volto al suoin vista delle ...

Ildi coalizione che lo sostiene, infatti, è spesso bloccato da lotte intestine tra ale moderate e radicali e ha subito vari, spesso in seguito a scandali riguardanti i suoi ministri,...Ilne è uscito palesemente indebolito. Da lì in poi è stato un susseguirsi di passi falsi e ... E a poco sono serviti iministeriali o il coinvolgimento di personalità dei vecchi ...... quando sarà ancora consulente al ministero, salvo. Ma Tajani non ha pensato solo alle ... Ilnon sa ancora che paese vuole costruire Gianfranco Pasquino accademico dei Lincei Modello ...'Se farò bene il mio lavoro continuerò a essere ministra. Meloni non faràdi, e lo ha detto lei. Ilè coeso, il presidente del Consiglio è molto capace. Sono l'unica ministra che ha avuto due fiducie e dico alle opposizioni: fatevene una ragione, ...

I rimpasti di governo in Giappone e Corea. E pure in Cina Il Foglio

Giappone: rimpasto di governo, Kishida nomina numero record di 5 donne ministro La Gazzetta del Mezzogiorno

Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, cambia quasi tutti i suoi ministri perché "dal cambiamento trae forza". Il presidente coreano Yoon ne cambia tre, compreso quello della Difesa. La Cina ne ...Mi domando perché mai, e da chi, Dio debba essere “difeso”, come dicono Meloni e Orbán nelle loro adunate cameratesche. Se si tratta del Padre Eterno della vulgata monoteista, maschio e onnipotente, ...Il premier Fumio Kishida ha cambiato 11 ministri su 19 per dare un’immagine nuova del governo pur mantenendo alcune figure chiave, scrive Nikkei Asia. L’ex ministra della... Leggi ...