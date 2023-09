I reperti archeologici sottratti all’Italia e finiti in Australia in mezzo ai pacchi di pasta

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’National University di Camberra restituirà trerubati e venduti e che erano esposti nel Classics Museum della cittàna. Gli artefatti risalgono fino al 530 avanti Cristo. Una testa di marmo fu rubata in Vaticano. A scoprire ile indagini del nucleo dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Ierano stati acquistati nel 1984 in un’ast Sotheby’s a Londra. Fra iun’anfora di 2.500 anni fa che ha tenuto per quasi 40 anni il posto d’onore nel Classics Museum. I carabinieri hanno potuto abbinare l’anfora con una foto polaroid scoperta in una precedente indagine, dimostrando la provenienza da uno scavo illegale. Le ricerche hanno rivelato un secondo reperto rubato, un piatto di pesce in terra ...

AGI - I Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico hanno recuperato in una delle principali università australiane un tesoro di benitrafugati, incluso un manufatto probabilmente contrabbandato fuori dal paese tra pacchi di pasta . L'Università Nazionale Australiana (ANU) ha lavorato con i militari per restituire all'...L'Australia National University di Camberra restituirà trerubati e venduti e che erano esposti nel Classics Museum della città australiana. Gli artefatti risalgono fino al 530 avanti Cristo. Una testa di marmo fu rubata in Vaticano. A ...... ottenuti più o meno rocambolescamente attraverso l'acquisizione e la modifica con mezzi variegati dipiù o meno falsi. Nel caso specifico, i nuovi sensazionalisarebbero ...Secondo l'esame del carbonio 14 , che si usa per datare i, l'Università nazionale del Messico ha sì ammesso che risalgono a circa 1000 anni fa, ma non ha confermato si tratti ...

I reperti archeologici sottratti all'Italia e finiti in Australia in mezzo ai ... Open

All’Aeroporto Internazionale di Napoli in esposizione reperti archeologici del Museo Orientale “Umberto Scerrato” NapoliToday

In seguito a indagini su scala mondiale, i Carabinieri per la Tutela del patrimonio hanno ritrovato manufatti antichi che erano stati sottratti al patrimonio italiano ...Tra i beni recuperati, un'anfora di 2.500 anni fa e una testa di marmo romana. Il Governo italiano ha accettato di prestarli all'università nazionale australiana fino alla loro restituzione in data fu ...L’Australian National University restituirà dei reperti archeologici trafugati da scavatori clandestini in Italia e venduti a ignare istituzioni australiane. Gli artefatti risalgono fino al 530 avanti ...