... inganni, violenze e scandali sessuali che coinvolgono Pedro e due colleghi: la sua ... Ai dueè stato richiesto di scontare 25 anni (Peral) e 20 anni (López) di carcere. A entrambi ...Tra ici sono ex militari ed exdella Federale Negli ultimi giorni di agosto la Corte Orale sui Crimini Federali di Rosario ha condannato all'ergastolo sedici repressori, membri dell'...Tra ici sono ex militari ed exdella Federale Negli ultimi giorni di agosto la Corte Orale sui Crimini Federali di Rosario ha condannato all'ergastolo sedici repressori, membri dell'...sono stanchi di essere carne da macello per colpe altrui, anche la loro vita è sacra, come quella dei Cittadini che sono stati, per un decennio,ad essere le vittime ...

I poliziotti condannati per aver ucciso e bruciato 17 migranti Today.it

Messico: 11 poliziotti condannati per l’omicidio di 17 migranti In Terris

In Messico 11 agenti di polizia sono stati condannati per l'omicidio di 17 migranti, uccisi e poi bruciati vicino al confine con gli Stati Uniti. Lo ha riferito la procura, aggiungendo che un altro po ...Avevano raggirato un sacedote per 40.000 euro. Gli stessi già arrestati nel 2019 per truffe da 100.000 euro ad altri religiosi.Morì per overdose mentre si trovava in Questura a Milano, in stato di arresto. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia con l'accusa di aver violato il diritto alla… Leggi ...