I partigiani della pace che oltraggiano la verità con l’ambiguità

(Di venerdì 15 settembre 2023) Al direttore - Curiosi i nostri: si oppongono agli aiuti militariNato all’Ucraina (perché se no c’è l’escalation), ma tacciono sugli aiuti militari dell’Iran eCorea del nord alla Russia. Chissà, forse considerano innocue le armi di Ali Khamenei e Kim Jong Un (due noti galantuomini). Non ricordo chi diceva che lasi può oltraggiare non solo con la menzogna, ma anche col silenzio.Michele Magno Curiosi i nostri, che per costruire laa volte danno l’impressione di considerare anche gli aggrediti come i responsabili del protrarsiguerra. E a proposito di, un dettaglio interessante. I viaggi recenti del ...

La costruzione è stata realizzata da volontari e i finanziamenti sono arrivati dagli exzona e da coloro che avevano militato qu i'. 'Il monumento si trova nella località di Gorrea, ..."Ivennero giudicati senza le attenuanti concesse, salvo rare eccezioni ai fascisti - spiegano gli organizzatori dell'evento - Il saggio evidenzia come Moranino sia stato vittima......per mano dei repubblichini non possono avere lo stesso valore dei morti per mano dei. È ... La condivisionememoria è cosa assai diversa dalla condivisioneverità storica, e finché ...... a cui è dedicata, nell'esposizione saranno presenti fotografie originali provenienti da fondazioni ed archivi privati, fruttoraccolta di ricordi da parte deie delle loro famiglie. ...

Ballano in 15 a petto nudo sul sacrario dei partigiani MilanoToday.it

Loggia dei Mercanti, il sacrario dei partigiani trasformato in pista da ballo. Anpi: «Ennesimo sfregio» Corriere Milano

Il memoriale della Resistenza, alla Loggia dei Mercanti, a Milano, trasformato in una discoteca open air da una quindicina di ragazzi. La scena ripresa da Maurizio Fabbri, figlio della partigiana Laur ...Venerdì 15 settembre nella sede di Un'altra storia, la presentazione del libro di Massimo Recchioni "Francesco Moranino, perché si colpì dalla parte sbagliata", a seguire Apericena antifascista ...La Svezia fa retromarcia, fermando l'investimento previsto per dotare di un tablet anche i bambini della scuola dell'infanzia. Siamo entrati in nuova fase, in cui l'ed-tech viene messo in discussione.