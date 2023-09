I Negramaro e Fabri Fibra in Fino Al Giorno Nuovo | la liberazione da una condizione tormentata testo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Quando due giganti del mainstream si incontrano, il pezzo radiofonico è garantito. È quanto accade con iinAl, l’incontro tra l’elettropop e il rap in cui la base spinge sulle barre dell’artista di Senigallia creando una sintesi ballabile ma non troppo, perché il cuore delsingolo è tutto nel. iAlè fuori da oggi, venerdì 15 settembre, su tutte le piattaforme di streaming musicale e in rotazione radiofonica. La canzone è stata prodotto da Davide Simonetta e dallo stesso Giuliano Sangiorgi, che come solo lui è in grado di fare regala al singolo un ritornello liberatorio, quasi una catarsi, dopo le parole tormentate della strofa. ...

... il nuovo singolo della band che li vede per la prima volta insieme aFibra . Il brano è il primo estratto del prossimo album di inediti dei, in uscita nel 2024. Dopo un'estate da ...Dalla qualità del pop italico di Tropico e Cremonini, passando dalla voce della Pausini, alla coppiaFibra fino ai nuovi suoni di Ariete e Napoleone. Musica per tutti i palati! LA ...... Drillionaire, Elisa, Elodie, Emis Killa,Fibra, Geolier, Giorgia, Guè, Il Volo, Lazza, Madame, Angelina Mango, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Me Contro Te, Mr. Rain,, Matteo ...... itornano con nuova musica. La canzone, scritta dallo stesso Giuliano insieme aFibra, è un mix che vede il timbro rock della band fondersi con la voce di Giuliano e le barre del ...

Negramaro, nuovo singolo Fino al giorno nuovo feat. Fabri Fibra Agenzia ANSA

Fabri Fibra e i Negramaro hanno fatto una canzone insieme Billboard Italia

Quando due giganti del mainstream si incontrano, il pezzo radiofonico è garantito. È quanto accade con i Negramaro e Fabri Fibra in Fino Al Giorno Nuovo, l’incontro tra l’elettropop e il rap in cui la ...I Negramaro pubblicano “Fino al giorno nuovo”, il nuovo singolo della band che li vede per la prima volta insieme a Fabri Fibra ...Saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada a condurre il 17esimo appuntamento in onda in prima serata, su Rai 1, oggi e domani: sul palco più di 50 artisti ...