I cubani non andranno a combattere per Putin Il ministro degli Esteri smentisce il suo ambasciatore

(Di venerdì 15 settembre 2023) Inonper. Almeno non con l’autorizzazione del governo dell’isola. Le autorità dell’Avana smentiscono le dichiarazioni dell’cubano a Mosca. Che aveva dichiarato che il suo governo non si oppone a una partecipazione legale dei suoi cittadini alla guerra russa in Ucraina. Julio Antonio Garmendia Peña aveva detto testualmente che il governo cubano non impedirà ai cittadini di arruolarsi tra le file delle truppe del Cremlino. Cubal’: niente guerra La notizia bomba è stata silenziata con una nota ufficiale. “La posizione inequivocabile e ferma del governo cubano, in conformità con la legislazione nazionale, è contraria alla partecipazione dei cittadinia qualsiasi conflitto. Al ...

... per il quale il suo governosi oppone ad una partecipazione legale dei suoi cittadini alla ... in conformità con la legislazione nazionale, è contraria alla partecipazione dei cittadinia ...... "I nostri cittadini sono liberi di arruolarsi con la Russia" L'ambasciatore di Cuba in Russia, Julio Antonio Garmendia Peña, ha affermato che il suo governoimpedirà ai cittadini...L'ambasciatore di Cuba in Russia, Julio Antonio Garmendia Peña, ha affermato che il suo governoimpedirà ai cittadinidi arruolarsi nell'esercito russo e di combattere in Ucraina. Lo riportano i media americani.... quanto costa realmente e come fare il grande passo Chiha mai sognato andare a vivere in un ... Il primo è usato daiper acquistare i prodotti di prima necessità, come il cibo, l'acqua, l'...

I cubani non andranno a combattere per Putin. Il ministro degli Esteri ... Secolo d'Italia

Ucraina, Cuba: i nostri cittadini liberi di arruolarsi con Mosca Agenzia ANSA

Cuba non si oppone alla partecipazione di cittadini cubani all'operazione militare russa in Ucraina, purché la loro partecipazione sia conforme alla legge. Lo ha detto l'ambasciatore di l'Avana in Rus ...La galleria d’arte figurativa Arte in Salotto presenta un omaggio al popolo cubano con il progetto "Mi tierra" della fotografa Keila Guilarte ...Nel libro «Come sfamare un dittatore» i segreti, gli aneddoti e le storie dei tiranni, tra gusti a tavola e atrocità quotidiane sulla popolazione. Il racconto di chi l’ha vissuto.