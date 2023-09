I 15 migliori film sulla prima guerra mondiale

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 15 settembre 2023) Laha un fascino stranamente particolare, recondito quasi, che non si può spiegare con certezza. Da bambini è un gioco divertente e una volta cresciuti, pur sapendo che si tratta di una situazione terribile che ha coinvolto (e coinvolge tutt’ora) le vite di innumerevoli individui, non riusciamo a scrollarci di dosso questo strano interesse. E il cinema, che da sempre comprende e intercetta i bisogni del suo pubblico, ha dato vita a centinaia di pellicole sull’argomento, dalle grandiose battaglie del medioevo ai terribili scontri del secolo scorso. Ma la Grandeè stata probabilmente una delle maggiori protagoniste al cinema. Perciò se volete passarvi una serata al cardiopalma tra le trincee, in attesa di udire il fischio della carica e immergendovi in trame di forte critica sociale o se, più semplicemente, volete godervi un buon action ...