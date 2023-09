I 10 piccoli borghi di Bibbiena | investiti 2 milioni e 500 mila euro in quattro anni

Si tratta di 2 milioni e 500 mila euro in quattro anni di mandato e in progetti diversi che hanno avuto lo scopo di rivitalizzare questi luoghiLa vacanza nelle aree rurali e nei, con la loro crescente attrattività - ha spiegato il Presidente di Coldiretti Prandini - rappresenta un esempio di turismo sostenibile prezioso per ......impegnati per incrementare il budget che mettiamo a disposizione deicomuni toscani proprio per dare un forte segnale di impegno e attenzione. Oltre a rendere ancora più belli i nostri,...... ma anche per visitare uno deipiù belli delle Marche , situato sulle colline dell'Alta ... musica, sport e attività per i più, il Teatro dei Golosi e perfino un raduno camper organizzato ...

I 10 piccoli borghi di Bibbiena: investiti 2 milioni e 500 mila euro in ... LA NAZIONE

Caldo, gli italiani in viaggio nei piccoli borghi ~ CrotoneOk.it CrotoneOK.it

Per questo come amministrazione, abbiamo deciso di riportare, per così dire, al centro questi piccoli borghi investendo su di loro risorse e credendo nel loro sviluppo”. Con queste parole il Sindaco ...Un progetto strategico dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, presieduta dal Sindaco di Roseto Capo Spulico, per sconfiggere la marginalizzazione dei piccoli comuni facendo sinergia per una nuov ...Canna (Cosenza) - 'Sconfiggere la marginalizzazione dei piccoli comuni facendo sinergia per una nuova visione di sviluppo dei territori'. È questa la grande sfida raccolta da 8 Comuni calabresi che, s ...