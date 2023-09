Hunter Biden incriminato | Menti' per comprare un' arma

I tre capi d'accusa sostengono cheabbia mentito consapevolmente sul suo uso di droghe. Il procuratore speciale David Weiss, che ha avviato l'indagine sucome procuratore ...Brutta tegola su Joe: il procuratore speciale David Weiss ha incriminato il figliocon tre capi di imputazione per il possesso illegale di una pistola, acquistata nel 2018 mentendo sul suo consumo di droga. ...... Combattiamo per difendere Dio e famiglie') ai dati di Federmeccanica ('Meccanica, produzione in calo del 2% e attese negative'), passando per l'incriminazione del figlio di('...Nel giro di due giorni, questa settimana, il presidente americano Joeha dovuto incassare due colpi che potrebbero avere uno strascico politico. Entrambi hanno a che fare con suo figlio. Il primo è l'indagine avviata dai Repubblicani, alla Camera, in vista ...

Incriminato Hunter Biden, il figlio del presidente Usa Agenzia ANSA

Hunter Biden, figlio del presidente Usa incriminato per possesso illegale armi: le ultime news Adnkronos

Brutta tegola su Joe Biden: il procuratore speciale David Weiss ha incriminato il figlio Hunter con tre capi di imputazione per il possesso ...L’avvicinarsi delle elezioni presidenziali, previste nel 2024, si fa sempre più difficile per Joe Biden. Il presidente uscente Democratico, dopo il “fuoco amico” dell’editoriale firmato dal Washington ...Con tre capi di imputazione collegati al possesso illegale di una pistola, acquistata mentendo sul suo consumo di droga, il figlio di Biden, Hunter, già implicato per droga e precedentemente per il ...