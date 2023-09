Ma la spada di Paolo Pizzo sa uscire dalla pedana e andare in girola vita raccontandoci tante ... "non è vero che nella vita, me lo haPaolo, si cade e ci si rialza subito, a volte si ......che adesso dovremo provare a convogliare in una settimana chenoi sarà molto importante a partire dalla sfida con la Corea del Sud. La VNL è stato un bel banco di prova che ci haa ......che adesso dovremo provare a convogliare in una settimana chenoi sarà molto importante a partire dalla sfida con la Corea del Sud. La VNL è stato un bel banco di prova che ci haa ......che adesso dovremo provare a convogliare in una settimana chenoi sarà molto importante a partire dalla sfida con la Corea del Sud. La VNL è stato un bel banco di prova che ci haa ...

"Ho insegnato per quattro anni...": l'ultima gaffe di Biden ilGiornale.it

Moschini, trentasei anni in classe: "Dobbiamo affascinare i bambini" il Resto del Carlino

Biden ha ricordato di quando "insegnava teoria politica" nella scuola della Ivy League. Il presidente Usa è stato professore onorario alla Upenn, ma non hai tenuto una sola una lezione ...Da oggi, alle 10.30, torna su Rai1, con una nuova edizione del programma. «Trattiamo la medicina in modo elementare, ma comprensibile» ...In nome dell'ambientalismo l'Ue vuola tassare i mercantili che fanno scalo nei porti europei del Mediterraneo. Ma la mossa è un autogol. Il presidente della Regione Occhiuto: "Norma delirante, aumente ...