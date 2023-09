Highlights e gol Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 2-2 | Bundesliga 2023 2024 VIDEO

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per la quarta giornata della. I bavaresi la sbloccano all’Allianz Arena con un gol nel finale di Goretzka, dopo l’iniziale vantaggio targato Kane e il pareggio di Grimaldo, ma in pieno recupero un rigore trasformato da Palacios vale la nuova parità, con il gol successivo di Upamecano annullato per fuorigioco. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24 , cone approfondimenti delle ... tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta, e UEFA Euro ......dei singoli match sarà affiancata la possibilità di vivere in tempo reale tutte le partite del pomeriggio grazie alla 'Diretta' del sabato, per non perdere neanche un'azione di gioco.......due squadre risale all'8 aprile scorso quando la si imposi all'Olimpico per due reti a una con... Dopo il fischio finale glidella gara e l'evento integrale saranno a disposizione per la ...Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24 , cone approfondimenti delle ... tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta, e UEFA Euro ...

Italia-Ucraina 2-1: video, gol e highlights Sky Sport

Perù-Brasile 0-1, il gol di Marquinhos: highlights La Gazzetta dello Sport

Torna in campo la B, dopo la lunga sosta per le nazionali, e lo fa per la quinta giornata del campionato cadetto, con l’anticipo di stasera, alle 20.30, che vedrà affrontarsi… Leggi ...Set 15, 2023 #al hilal al riyadh, #Al Hilal Al Riyadh highlights, #Al Hilal Al Riyadh highlights e gol, #Milinkovic Savic assist, #Mitrovic gol Al Riyadh, #Neymar assist Al-Hilal – Al-Riyadh 6-1: ...Al Okhdood - Al Ittihad 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della sesta giornata di Saudi Pro League 2023/24.