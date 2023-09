Hashish | marijuana e 8000 euro in contanti | 25enne arrestato a Novate Milanese

Questo fiorente business della droga difficilmente può avvenire senza che siano i boss a procurare, crack e cocaina. Un altro segno tangibile della presenza ancora diffusa di Cosa ...... a seguito di ulteriori accertamenti e perquisizioni a suo carico, sono stati rinvenuti oltre 100 chili di sostanze stupefacenti, dei quali 97 chili die 4,5 chili di. Inoltre, nel ...... a seguito di ulteriori accertamenti e perquisizioni a suo carico sono stati scoperti oltre 100 chilogrammi di droga, tra. Inoltre, nel corso delle perquisizioni, sono state ...... a seguito di ulteriori accertamenti e perquisizioni a suo carico, sono stati rinvenuti oltre 100 Kg di sostanze stupefacenti, dei quali 97 Kg die 4,5 Kg di. Inoltre, nel corso ...

Un appartamento a Centocelle per lo stoccaggio di hashish e marijuana. Sequestrati 40 chili di droga RomaToday

Cocaina, hashish, marijuana: in paese 7 misure cautelari BresciaToday

La perquisizione dei carabinieri: il via vai da quell’immobile era sospetto. Sequestrato ai due domenicani circa un chilo di sostanze stupefacenti.La stessa sera, alle 23, in via Maria Drago a Milano, i poliziotti hanno controllato un libico di 18 anni. Aveva 63 grammi di hashish e 70 euro in contanti. Il 18enne - come i suoi 'colleghi prima di ...La Polizia di Stato ha arrestato quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato 450 grammi di hashish, 450 grammi di marijuana, 18 grammi di cocaina, 17 gr ...