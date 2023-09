Harry e Meghan con la Nato fanno arrabbiare William | è guerra mediatica

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’incontro dicon i capi dellaavrebbe indispettito, atteso a New York tra pochi giorni per un incontro con i capi delle Nazioni Unite: tra i fratelli sarebbe in corso unae d’immagine senza esclusione di colpi

... andò cosi' anche l'anno scorso, quando Will e la moglie Kate Middleton passarono per New York senza vedere, che erano stati premiati il giorno prima da un'altra organizzazione ...Il documentario Netflixha scombussolato più di equilibrio, ma è stato Spare, il libro di memorie del principe, a dare il colpo di grazia a un rapporto già compromesso. Dall'altro lato ...Il figlio di Carlo e Lady D. è nato il 15 settembre 1984. Nel 2018 ha sposato l'attriceMarkle, con cui ha avuto due bambini. Nel 2020 la coppia si è 'separata' dalla famiglia Reale... insieme alla moglie,Markle, e allo staff della Fondazione dei duchi di Sussex, Archewell.era già in Germania (dopo una sosta a Windsor per visitare la tomba della regina Elisabetta II ...

Harry e Meghan, sorriso da red carpet mano nella mano: messaggio chiaro, "siamo ancora insieme" RaiNews

Anche la moglie di Harry, la duchessa Meghan, ha recentemente visitato Dusseldorf, dove molti media li hanno celebrati come una “coppia glamour”. Questo rende tutto più chiaro: Ad eccezione di Harry e ...La coppia ha trascorso la vigilia di compleanno in una birreria.Harry ha festeggiato in compagnia di sua moglie Meghan e dello staff della fondazione Archewell: il gruppo si è recato al birrificio Schumacher, noto per una famosa birra locale che viene servita ...