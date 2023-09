Handanovic | «Orgoglioso di aver difeso l’Inter Il mio compito qui non è finito…»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Samir, ex portiere e capitano del, ha parlato nella serata organizzata dai tifosi per parlare del suo futuro Samir, ex portiere e capitano del, ha parlato nella serata organizzata dai tifosi per parlare del suo futuro. Le sue dichiarazioni: «Vi ringrazio per l’affetto di tutti questi anni. Grazie per il supporto, permi supportato e sopportato. Io sonodii nostri colori tutti questi anni, qualche anno meglio e qualche anno peggio ma sempre con tanta responsabilità verso la società. Questo me lo porto nel cuore e non lo dimenticherò mai ma tanto rimango con voi».

Samir Handanovic ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato: il saluto alla Curva Nord e le prime conferme sul nuovo ruolo