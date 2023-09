Ha violato le norme europee sui minori | stangata di 345 milioni di euro per Tik Tok

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 sett – 345di, è questo l’ammontare della multa che la Data Protection Commission (Dpc), l’autorità irlandese che si occupa di privacy e regola questo campo per contro dell’Unionepea, ha deciso di infliggere a Tik Tok per averlesul trattamento dei dati dei. Autorità della privacy irlandese contro Tik Tok La decisione è arrivata dopo un’indagine che ha preso in considerazione il periodo di tempo che va dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre dello stesso anno. L’autorità contesta al colosso social di proprietà dell’azienda cinese ByteDance di aver ripetutamentelepreviste dal GDPR, ovvero il regolamento sulla privacy dell’Unionepea. In particolare, per quanto riguarda ...

L'Unione Europea ha sanzionato TikTok per averla privacy dei minori. Una multa salatissima da 345 milioni di euro per non aver seguito lesulla protezione dei dati nel trattamento delle informazioni. Ma non finisce qui. Infatti il ...L'Irish Data Protection Commission ha sanzionato la società di proprietà della cinese ByteDance. La piattaforma è stata ritenuta colpevole di averledel Gdpr sulla tutela dei ragazzi sotto i 18 anni, in particolare in riferimento alla pubblicità dei loro profili TikTok non è nuovo alle multe. Quella che è arrivata nel pomeriggio ...La piattaforma di video - sharing cinese, seconde le autorità che risalgono all'Unione Europea, avrebbelesulla protezione dei dati nel trattamento delle informazioni dei minorenni. La ...La Commissione per la Protezione dei Dati (dpc) irlandese ha inflitto una multa da 345 milioni di euro al social network TikTok per averlesulla protezione dei dati nel trattamento ...

Irlanda multa Tik Tok per 345 milioni: violate norme sulla privacy dei minori Sky Tg24

TikTok ha ricevuto una multa da 345 milioni di euro per aver violato il regolamento europeo sulla privacy nel trattamento dei dati dei minori Il Post

TikTok dovrà pagare una multa di 345 milioni di euro per aver violato le norme sulla tutela dei dati personali (GDPR), in particolar modo dei minorenni. La Commissione per la protezione dei dati (DPC, ...La piattaforma è stata ritenuta colpevole di aver violato le norme del Gdpr sulla tutela dei ragazzi sotto i 18 anni, in particolare in riferimento alla pubblicità dei loro profili TikTok non è nuovo ...La Commissione per la Protezione dei Dati ha sanzionato Tik Tok per violazione della privacy dei bambini: multa da 345 milioni, l'azienda si oppone ...