"Ha fatto bene Scholz...". La balla della Schlein sulle spese militari

...una squadra importante per me - conferma - come io sono stato l'allenatore che negli anni ha... Di Francesco preferisce guardare in casa sua, su un Frosinone che sta facendo, ma che si ..."Un'economia in salute contribuisce aldel sistema democratico e della libertà, alla coesione ... È il modello "che hacrescere l'Italia e l'Europa". Mattarella ha ricordato che "un principio ...Spero che la cura non uccida il malato, l'economia ha bisogno di stimoli "Quello che ha... Conti pubblici e politica estera:l'approccio responsabile di Meloni "Ho apprezzato molto l'...Nonostante nella Casa si stia trovando, Marco ha affermato di sentire già nostalgia della ... Penso che io sono qui, e mi manca, ma anche alche lei è a casa e le manco. Durante la giornata ...

Zeman: "Verratti Ha fatto bene". Poi la battuta che scatena le risate Corriere dello Sport

Europei: Romanò "Abbiamo vinto perché abbiamo fatto bene in difesa" Volleyball.it

La segretaria del Pd tenta disperatamente di arrampicarsi sugli specchi quando si tratta di parlare della questione delle armi: la sua è stata una vera e propria serataccia dalla Gruber ...Il boemo fu tra i grandi artefici dell'exploit del centrocampista ai tempi del Pescara: "Giusto andare in Qatar, il Psg non lo voleva" ...“Bisognava alzare il livello e lo abbiamo fatto bene”, ha detto lo schiacciatore Daniele Lavia, tra i migliori in campo. I precedenti ufficiali tra l’Italia di De Giorgi e la Francia di Giani, due ...