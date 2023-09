Ha estorto 100mila euro a un alto dirigente Rai | ai domiciliari una escort moldava

(Di venerdì 15 settembre 2023) Unadi 30 anni, è stata arrestata per avercircaa undella Rai, 66enne La donna è stata colta in flagrante durante l'ultimo appuntamento, per la ...

Una escort moldava di 30 anni, è stata arrestata per avercircaeuro a un alto dirigente della Rai, 66enne La donna è stata colta in flagrante durante l'ultimo appuntamento, per la consegna di mille euro a casa della vittima. Da quanto si è ...Adina Manelache hacirca 100 mila euro a un dirigente Rai. L'uomo aveva conosciuto la professionista (escort) ... In totale il funzionario Rai ha sborsato circaeuro per le richieste più ...Hasoldi a un dirigente della Rai fino ad arrivare alla cifra di 100 mila euro. Ma per una moldava di 30 anni, Adina Manolache, è scattato l'arresto. La donna è stata colta in flagranza di reato ...Estratto dell'articolo di Marco Carta per www.repubblica.it adina manolache [...] Adina Manelache, 30enne romena, avrebbeoltreeuro a un importante funzionario Rai di 66 anni. Per ottenere sempre più denaro, la donna (i due si erano conosciuti su ...

Roma, la prostituta accusata di aver estorto 100 mila euro a un ... Open

Ha estorto 100mila euro a un alto dirigente Rai, ai domiciliari una ... Globalist.it

(Virgilio Notizie) Adina Manolache è stata arrestata il 6 settembre 2023 dalla polizia del commissariato Viminale con l'accusa di aver estorto con il ricatto più di 100mila euro a un dirigente Rai.Una escort moldava di 30 anni, è stata arrestata per aver estorto circa 100mila euro a un alto dirigente della Rai, 66enne La donna è stata colta in flagrante durante l’ultimo appuntamento, per la ...Arrestata l'escort che in pochi mesi ha estorto 100 mila euro al funzionario Rai di 66 anni. Tra le diverse scuse, mafia e minacce di varia natura ...