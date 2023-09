Gubitosa | “Meloni colleziona disastri Con gli slogan non si governa”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 settembre 2023) Mentre Lampedusa scoppia con 7mila migranti che non si sa ancora dove mettere e il governo chiede aiuto all’Ue per accoglierli, lavola dal suo amico Orbàn che si oppone al sistema di redistribuzione. Michele, Vicepresidente M5S, a che gioco sta giocando la premier? “A un gioco molto pericoloso. Le promesse della campagna elettorale si sono rivelate colossali bugie, i tanto sventolati accordi con la Tunisia per bloccare le partenze sono stati un buco nell’acqua, i risultati annunciati dopo il Consiglio Ue non si vedono nemmeno con il binocolo. Anzi, Francia e Germania sbattono la porta in faccia al governo.è passata dal blocco navale al record di sbarchi, dalla centralità europea all’isolamento. Un fallimento su tutta la linea. E adesso, dopo aver appoggiato la decisione di Ungheria e Polonia di opporsi alla ...