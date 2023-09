Gruppo San Donato | al via Settimana del Cuore con visite e screening

(Di venerdì 15 settembre 2023) MILANO - In occasione della Giornata mondiale del, che si celebra il 29 settembre, ilSan, in collaborazione con la GSD Foundation ETS, dedica unaalla sensibilizzazione, all'informazione e alla prevenzione delle patologie cardiovascolari. Con oltre 17 milioni di vittim

Leggi Anche Inter - Milan 5 a 1, aSiro è dominio nerazzurro. Inzaghi surclassa Pioli nel derby ... vuol dire che ilva tutto nella stessa direzione e tutti sono importanti", ha detto. Non è ...... poi a Palermo per la commemorazione di don Puglisi e ancora aGiovanni Rotondo per onorare ... Saranno presenti esponenti dei partiti della Sinistra Europea e delparlamentare europeo The ......sabato mattina Il campo torna ad essere utilizzabile dopo due anni di inagibiltà LECCO - Taglio del nastro all'oratorio diGiovanni per il campo da calcio in sintetico realizzato dal...

Gruppo San Donato acquista la maggioranza di American Heart Of ... Gruppo San Donato

Il Gruppo San Donato fa shopping in Polonia: accordo per l’acquisizione di Ahop Il Sole 24 ORE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Terzo test pre campionato, quarto considerando il primo turno di Supercoppa italiana, per la Pallacanestro Roseto, che tra le mura amiche del PalaMaggetti ha ...Terzo test pre campionato, quarto considerando il primo turno di Supercoppa italiana, per la Pallacanestro Roseto, che tra le mura amiche del PalaMaggetti ha affrontato la Cestistica Città ...