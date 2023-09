Greta Thunberg a processo in Svezia per “resistenza all’arresto”

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’attivista per il clima più famosa del mondo,, il 27 settembre dovrà affrontare un nuovoper “” durante una protesta dello scorso luglio. A renderlo noto è stato oggi il pubblico ministero di Malmo. Il 24 luglio la polizia allontanò con la forzada una manifestazione per il clima nella città portuale svedese. “La protesta non era autorizzata e ha portato al blocco del traffico. La ragazza si è rifiutata di obbedire all’ordine della polizia di lasciare il posto”, ha spiegato il procuratore Isabel Ekberg. “Si tratta quindi di un caso di rifiuto di conformarsi” a un ordine delle autorità, ha aggiunto. Prima della manifestazione di luglio, l’attivista svedese aveva ricevuto una multa dal tribunale dopo un breve ...

