Grandi migrazioni umane e animali

(Di venerdì 15 settembre 2023) «La docu-serie di David Attenborough termina con una spiegazione: i viaggi deglisono vitali per l’equilibrio dell’intero ecosistema e per la sua stessa sopravvivenza. Non importa quantimuoiano nel tragitto, bisogna concentrarsi su quelli che ce la fanno. Ho pensato che le stesse parole potrebbero applicarsi agli umani, solo che nessuno le pronuncia mai. Questo pensiero è ritornato più chiaro quando, qualche giorno dopo, ho visto il film di Matteo Garrone "Io Capitano"»

Flavio Di Giacomo, portavoce Oim, spiega a Fanpage.it cosa sta succedendo a Lampedusa, dove in meno di 48 ore sono sbarcate 7mila persone, quasi ...E’ un luogo comune, sostenuto anche dai social e dai media ma smentito da rapporti attendibili. Il 96% dei rifugiati africani rimane in Africa.