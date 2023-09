Grande Fratello Vip in Albania | l’ex gieffino da un milione di follower pronto per l’ingresso? Ecco di chi stiamo parlando

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 15 settembre 2023) Simone Coccia dopo ilin Italia parteciperà anche alVip albanese? Il compagno di Stefania Pezzopane, intervistato da Bieta Sulon durante “Invitation to 5” (una sorta di Pomeriggio 5 ma in), ha espresso la volontà di esserci.Vip in: Simone Cocciaper? Così come si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.