Grande Fratello su Canale 5 | stasera entrano nuovi concorrenti e Paolo Musella rischia grosso | anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 settembre 2023)su5 va in onda la seconda puntata del: nella casa entreranno sei15 settembre, alle 21:30 circa su5, va in onda una nuova puntata de Il, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella casa entreranno seiinquilini, mentre molti si aspettano provvedimenti contro, reo di due uscite molto infelici. Ecco cosa vedremoNell'episodio odierno,sono pronti a varcare la soglia della porta rossa per unirsi al gruppo ...