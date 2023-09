Grande Fratello | entra Arnold tra i concorrenti

(Di venerdì 15 settembre 2023) 22 anni, nato in Ghana e adottato in Italia “Mamma, stai tranquilla”., 22 anni,nella casa del2023. Il giovane di origine ghanese racconta la sua storia. “Sono venuto in Italia quando ero molto piccolo, ho avuto problemi e sono stato in una casa famiglia. Sono stato adottato da quelli che sono diventati i miei genitori, vivo in provincia di Reggio Emilia. I miei genitori hanno adottato anche mioe poi anche una bambina: ora la famiglia è formata da 5 persone. Lavoro come social media manager, ho iniziato a lavorare presto e ho fatto anche il becchino: il primo giorno è stato particolarmente duro, quando sono tornato a casa a cena ho messo una bottiglia di vino in tavola e a mio padre ho detto ‘godiamocela’….”, dice il ragazzo, che prima dire ...

Arnold Cardaropoli è il nuovo concorrente NIP del. Il ragazzo ha 22 anni e viene da Castellarano un paesino in provincia di Reggio Emilia. Da piccolo si è trasferito in Italia ed è stato in casa famiglia e poi è stato preso dai ...

Con oltre 700mila follower su tiktok, Arnold decisamente non è un Nip. Il giovanissimo creator è uno dei concorrenti entrato nella seconda puntata del Grande Fratello