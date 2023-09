Grande Fratello | concorrenti censurati per delle frasi forti | ecco cosa è successo nella casa

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 15 settembre 2023)nuova edizione delci sono regole più ferree e severe rispetto al passato che idevono rispettare pena richiami, ammonimenti o addirittura la squalifica. I partecipanti lo sanno e infatti quando possono cercano di autocensurarsi come nel caso di Lorenzo Remotti, che ha parlato con Anita Oliveri di qualin albergo prima di entrare in gioco. Così come Giuseppe Garibaldi che, essendosi accorto di aver pronunciato una brutta espressione, ha chiesto scusa. Discorso diverso per Vittorio Menozzi che, mentre raccontava ciò che faceva in passato, è stato censurato dalla regia del. Lorenzo Remotti parla al GF 2023 dei giorni in albergo: Anita Olivieri lo rimprovera Lorenzo Remotti, già richiamato ...