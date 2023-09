Grande Fratello | chi è Giuseppe Garibaldi | il concorrente Nip del reality

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 settembre 2023), omonimo dell'eroe dei due mondi, è uno dei concorrenti Nip del: ecco chi è e dove l'abbiamo visto prima.è uno dei nuovi concorrenti del. Il ragazzo calabrese ha subito attirato la curiosità del pubblico per la sua omonimia con l'eroe dei due mondi. Ecco chi èe dove lo abbiamo visto prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. Chi èdelOriginario di Santa Cristina d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria,, 30 anni, è un collaboratore scolastico. Ha lavorato prima in ...