Grande Fratello 2023 | Alfonso Signorini annuncia l’ingresso di una famosa cantante

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 15 settembre 2023) Poco fa è andato in onda il daytime pomeridiano del, dove, in collegamento in diretta dallo studio del programma, hato che questa sera tra i vari ingressi che ci saranno nella casa più spiata d’Italia avverrà anche quello di una. Successivamene il conduttore ha anche svelato che nella puntata di oggi 15 settembreungiornalista sarà ospite in studio. Un ingresso è sfumato nelle ultime ore, mentre altri dovrebbero concretizzarsi.: chi sarà la nuova concorrente e l’ospite di questa serahato che a fare il suo ingresso ...