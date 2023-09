Possibili criteridi istituto , ossia stabilire chi è il primo docente intra coloro che hanno dato la disponibilità rotazione , in modo da non assegnare le ore sempre ...... Volontarietà; Ordine dellad'istituto partendo dal più basso nellad'istituto; Rotazione del personale escludendo dall'individuazione, tramite ordine della ...Non sempre è possibile valutare il punteggio per ricongiungimento familiare nelladi istituto. Le condizioni necessarie per il punteggio sono esplicitate nel CCNI Una lettrice ci scrive: ' Se un docente usufruisce di 6 punti per esigenze familiari in...Li riassumiamo brevemente Possibili criteridi istituto , ossia stabilire chi è il primo docente intra coloro che hanno dato la disponibilità rotazione , in modo da ...

Graduatoria interna di istituto: quando si valuta il punteggio per ricongiungimento familiare Orizzonte Scuola

Graduatoria interna di istituto e docenti perdenti posto, se si arriverà a coinvolgere i docenti esclusi come si dovrà procedere Orizzonte Scuola

Non c'è quindi una data di pubblicazione unica in tutta Italia, perché la graduatoria è interna a ciascuna università. Gli stessi atenei decidono se compilare una graduatoria per punteggio o per ...L’ingresso di questo prodotto nella graduatoria di riferimento su Amazon per la categoria di appartenenza sembra quindi testimoniare un riscontro positivo da parte degli acquirenti. Vi segnaliamo ...«Sono rimasta scioccata. Ho scorso più volte l’elenco con tutte le posizioni per convincermi che era proprio vero»: commenta così, a caldo, la 19enne Arianna Vicari al Giornale di Vicenza, sua città n ...