Governo spaccato? Vecchi sbugiarda le ricostruzioni fantasiose

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Una "rassegna stampa fantasiosa" quella della mattina di venerdì 15 settembre, con alcuni quotidiani che hanno letto nelle parole di Matteo Salvini e Giorgia Meloni una spaccatura nella maggioranza sulla questione dei migranti. "Niente di più falso o di più fantasioso", spiega il direttore de Il Tempo Davideche ricorda come il leader leghista abbia riconosciuto i meriti, che sono enormi, della premier che è andata Paese per Paese per provare a ridurre le partenze e di conseguenza gli sbarchi. Una necessità avvertita da tutti, basti pensare che ieri "un'esponente del Pd, Carmela Rozza, ha detto che fosse per lei non accoglierebbe neanche un migrante...", spiegache ricorda a tutti cosa ha detto Salvini: ossia che l'Europa è sorda e non interviene per arginare il problema, e allora conviene fare da soli.