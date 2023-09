Governo | Scotto Pd a Donzelli | ' affermazioni gravi | non si permetta più'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "L'intervista dell'onorevoleal Corriere della Sera è da manuale: il vittimismo come linea politica e come condotta ideologica. Non sanno governare e quindi danno la colpa alle lobby, ai potentati di Bruxelles e naturalmente all'opposizione che è anti italiana. Quest'ultima affermazione da ‘Tribunale speciale dello Stato' è particolarmente grave in bocca a uno dei principali dirigenti di un partito erede della tradizione politica che tutti conosciamo. Non simai più". Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera, Arturo

Con questa politica scellerata ilMeloni deve fare i conti. La Bce sta mettendo in ... non ci convincono affatto perché nel frattempo famiglie e comparto produttivo pagano lopiù alto, ...... Matteo Salvini , in un'informativa urgente delsulla tragedia di Brandizzo che è costata ...verità e giustizia ma soprattutto che non accada mai più' è stata la replica di Arturodel Pd ...Nel frattempo, aggiunge Arturo, 'dalla destra, a eccezione di qualche finzione diplomatica, ... E il capogruppo M5s avverte: 'Ora ilMeloni non cerchi stratagemmi per rimandare un ..."Parallelamente si aprirà con ilil confronto sulle opere di accompagnamento, partendo da ...nazionale del Pd Andrea Orlando e dal coordinatore nazionale di Articolo Uno Arturo, insieme ...

Ultimo'ora: Governo: Scotto (Pd) a Donzelli, 'affermazioni gravi, non ... La Svolta

Dl caldo: Casu-Scotto (Pd), 'allergia governo a controlli può diventare male incurabile Paese' La Gazzetta del Mezzogiorno

Non sanno governare e quindi danno la colpa alle lobby ... Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.Roma, 12 set. (Adnkronos) - "L'allergia ai controlli di questo governo rischia di diventare una malattia incurabile per il Paese. La maggioranza ha infatti respinto un nostro ordine del giorno che chi ...sottolineando come il suo governo debba ancora lavorare sodo per risolvere i problemi ereditati dalle precedenti amministrazioni. "So che molti di quelli che ci hanno votato speravano in risultati ...