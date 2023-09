(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Quando vi dicono che tutti i politici fanno promesse e non le mantengono, non credeteci. Quando vi dicono che è normale che ilnon stia facendo nulla di ciò per cui è stato votato, non credeteci. Mettere in pratica le promesse è difficile ma si può: il Movimento 5 Stelle aveva promesso il reddito di cittadinanza e lo ha realizzato, aveva promesso la Spazzacorrotti e l'ha realizzata, aveva promesso il decreto dignità e lo ha realizzato, aveva promesso il taglio ai vitalizi e lo ha realizzato. Oggi invece assistiamo a una serie impressionante di tradimenti che diventano clamorosi fallimenti. Pensiamo ad esempio alla promessa di eliminare le accise che è rapidamente diventata l'eliminazione dello sconto sulle accise e ora paghiamo la benzina 2€. Pensiamo alle farneticazioni sui blocchi navali che sono diventati ...

... Chiara(deputata M5S) e la senatrice Rita Dalla Chiesa (senatrice di Forza Italia). Non mancherà anche quest'anno "il 'melonometro' per sorvegliare l'attività di- sottolinea ...Roma, 13 set. " "La vera tragedia contabile è quella causata dalMeloni nel Pnrr. L'M5S lo aveva denunciato immediatamente, perché era più che prevedibile l'...in una nota Chiara, ...Messaggi di cordoglio arrivano anche da molti altri esponenti dei 5 stelle, da Chiara('È ... Addio professore', dice l'esponente deldi Giorgia Meloni. 'Con grande dispiacere apprendo ......critiche strampalate da parte di un Movimento come i 5 Stelle che nei suoi anni diha ... Ed anche l'onorevole Chiara, ex sindaco di Torino, che si dice abbia frequentato la Bocconi, ...

Governo: Appendino (M5s), 'la Meloni di 10 mesi fa si vergognerebbe' La Gazzetta del Mezzogiorno

Appendino: “Il governo non dà risposte ai cittadini ma trova nel superbonus un capro espiatorio” Il Fatto Quotidiano

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Quando vi dicono che tutti i politici fanno promesse e non le mantengono, non credeteci. Quando vi dicono che è normale che il governo Meloni non stia facendo nulla di ciò ...Prima puntata del programma alle 21.15 Piazzapulita torna stasera 14 settembre in tv per la prima puntata della stagione 2023-2024. Il programma di Corrado Formigli va in onda alle 21.15. E' il giorna ...Giandamiano Lombardo: "Abbiamo già registrato numeri alti in passato, ma mai così. Da Roma devono capire che il vaso è colmo" ...