Gossip Girl | Casiraghi e le bocce con Beatrice Borromeo | Diletta e il countdown per il ritorno

C o. Poi è arrivata la rivoluzione dello streaming, che ha spazzato via i vecchi riti. E se Disney+ e Prime Video hanno adottato in molti casi il modello tradizionale, su Netflix - che ...Leggi anche › Irina Shayk e il feeling con Tom Brady: "È l'uomo dei miei sogni" La chioma bionda coordinata con l'outfit La protagonista disfoggia una forma incredibile a pochi ...Ed è proprio questo a renderci sempre adorabile l'exche, con la sua chioma biondissima e un po' spettinata ad arte e con la capacità di non prendersi mai troppo sul serio, è un po' lo ...Nelle ultime settimane, svariate star si sono concesse una ghiotta reunion: è il caso di Penn Badgley e Taylor Momsen , fratello e sorella in. O ancora Kristian Nairn e Isaac Hempstead ...

Gossip Girl: Taylor Momsen svela il motivo per cui ha lasciato la serie BadTaste.it Cinema

Gossip Girl: Taylor Momsen si racconta a Penn Badgley Cosmopolitan

Taylor Momsen ha spiegato finalmente il motivo che l'ha spinta a lasciare Gossip Girl, il celebre teen drama in cui per quattro stagioni ha interpretato il ruolo di Jenny.Prima ancora di riscuotere successo in Gossip Girl come interprete di Jenny Humphrey, Taylor Momsen ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori come la piccola Cindy Chi Lou ne Il Grinch, uno dei ...Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...